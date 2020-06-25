Поддержание социальной дистанции будет необходимым еще долго, даже по окончании карантина. Но украинские города не очень приспособлены к новым потребностям – мелкие магазинчики, переполненный транспорт, общие зоны отдыха.

С идеями собственных изменений городского пространства выступили украинские старшеклассницы-участницы проекту STEM is FEM. На пятом модуле проекта состоялся творческий конкурс 3D-прототипов городской лавки, которая поможет соблюдать режим социальной дистанции, рассказывает инициатор STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

"На предыдущем модуле, посвященном робототехнике, девочки разрабатывали концепты роботов, которые могут быть полезными в борьбе с коронавирусом и его последствиями, – напоминает Сергей Токарев. – В этот раз мы решили не отступать от социального вектора и развить идею социального дистанцирования. Во время модуля, посвященного теме "3D моделирование и печать", 30 девушек из 13 городов Украины ознакомились с основами разработки 3D-моделей объектов и всего за сутки представили собственные идеи. Гран-при конкурса получила 14-летняя Ирина Лучин из Ивано-Франковска".

Это скамейка для двух человек. На ней есть место для дезинфектора. Дерево в горшке и перегородки создают социальную дистанцию. Лавка не просто так называется "Флора", ведь у сидений есть горшки для цветов, по центру растет дерево, а за основу дизайна для спинки взяты формы растений,

– представила свою работу победительница.

Встроенный фонарь превращает скамейку в элемент городского освещения в темное время суток. Ирина разработала еще два дизайна, которые вместе образуют общий концепт. Дизайны спинок всех вариантов взяты из растительных форм – травинок и цветов.

Модель Ирины отличается сложностью и совершенством формы – детали аккуратные, эстетические, закругленные и вообще форма необычна. Для этого Ирина использовала инструменты моделирования, которые не относятся к базовым. Многие 3D-дизайнеры не уделяют внимание финальному сглаживанию формы, а Ирина довела дело до конца. Это указывает на чувство вкуса и старание,

– прокомментировала работу одна из образовательных спикеров проекта, дизайнер Fabricator Fablab Ольга Синякевич.

По окончании модуля модель Ирины была напечатана в масштабе 1:6 относительно реальных размеров. Материалом стал PLA-пластик – биоразлагаемый материал, изготовленный из продуктов переработки кукурузы, сахарного тростника, крахмала и целлюлозы.

"За свой концепт победительница получит собственный 3D-принтер, который позволит ей в дальнейшем не только генерировать идеи, но и воплощать их в жизнь, – рассказывает Сергей Токарев, – А по окончании карантина девушку ожидает участие в крупном международном STEM-ивенте".

Второе место и статус победительниц разделили Виктория Конащук из Киева и Нелли Тарапата из Днепра. Концепт скамейки от девушки из Днепра имеет солнечные батареи и ночью превращается в автономный фонарь.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, призванный мотивировать больше девушек выбирать для себя образование и карьеру в STEM-сферах. Для этого проект каждые два месяца проводит образовательные модули по различным направлениями STEM, которые позволяют девушкам более осознанно выбрать для себя будущую сферу деятельности.