Підтримання соціальної дистанції залишиться необхідним ще довго, навіть по закінченні карантину. Та реалії українських міст не дуже прилаштовані до нових потреб – маленькі крамнички, переповнений транспорт, спільні зони відпочинку.

Із ідеями власних змін міського простору виступили українські старшокласниці – учасниці проєкту STEM is FEM. На п’ятому модулі проєкту відбувся творчий конкурс 3D-прототипів міської лавки, що допомагає підтримувати режим соціальної дистанції, розповідає ініціатор STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

"На попередньому модулі, присвяченому робототехніці, дівчата розробляли концепти роботів, що можуть бути корисними у боротьбі із коронавірусом та його наслідками, – нагадує Сергій Токарєв, – цього разу ми також вирішили не відступати від соціального вектору і розвинути ідею соціального дистанціювання. Під час модулю, присвяченого темі "3D моделювання та друк", 30 дівчат з 13 міст України ознайомилися із основами розробки 3D-моделей об’єктів і всього за добу представили власні ідеї. Гран-прі конкурсу здобула 14-річна Ірина Лучин з Івано-Франківська".

Це лавочка для двох осіб. На ній є місце для дезінфектора. Дерево у горщику та перегородки створюють соціальну дистанцію. Лавка не просто так називається "Флора", адже біля сидінь є горщики для квітів, посередині росте дерево, а за основу дизайну для спинки взяті форми рослин,

– презентувала свою роботу переможниця.

Вмонтований ліхтар перетворює лавочку на елемент міського освітлення вночі. Також Ірина розробила ще два дизайни, які разом утворюють серію. Дизайни спинок усіх варіантів запозичені із рослинних форм – травинок та квітів.

Модель Ірини вирізняється складністю та довершеністю форми — деталі акуратно естетичні заокруглені і взагалі форма незвичайна. Для цього Ірина використала інструменти моделювання, які не належать до базових. Багато 3D дизайнерів не завжди приділяють увагу фінальному зглажуванню форми, а Ірина довела справу до кінця. Це вказує на відчуття смаку і на старання,

– прокоментувала роботу одна із освітніх спікерок проєкту дизайнерка Fabricator Fablab Ольга Синякевич.

По закінченню модулю модель Ірини було надруковано у масштабі 1:6 до реальних розмірів з PLA-пластику – біорозкладного матеріалу, виготовленого із продуктів переробки кукурудзи, цукрової тростини, крохмалю та целюлози.

"За свій концепт переможниця отримає власний 3D-принтер, який дозволить їй надалі не тільки генерувати ідеї, а й втілювати їх у життя, – розповідає Сергій Токарєв. – А по закінченню карантину дівчину очікує участь у великому міжнародному STEM-івенті".

Друге місце і статус переможниць розділили Вікторія Конащук з Києва та Неллі Тарапата з Дніпра. Остання модель має сонячні батареї вночі перетворюється на автономний ліхтар.

STEM is FEM – благодійний освітній проєкт, покликаний мотивувати більше дівчат обирати для себе освіту та кар’єру у STEM-галузях. Для цього проєкт що два місяці організовує модулі-знайомства із різними напрямами STEM, які дозволяють дівчатам більш усвідомлено обрати для себе майбутню сферу діяльності.