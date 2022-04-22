Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, интересный информационный вброс обнародовал российский государственный канал "Риа новости".

Там сообщили, что нашли на пограничной заставе в Купинске учебники и листовки, по которым украинские силовики, мол, изучали историю и поэтому они являются "националистами", "неонацистами" и "бандеровцами",

– рассказал Лещенко.

Советник главы ОП подчеркнул, что если посмотреть, что же российская пропаганда показывает в своих сюжетах, то единственное, что попало на видео – это то, что голодомор в Украине называют геноцидом.

"Там рассказывают правдивые факты о том, как уничтожали миллионами украинцев в 32-33-м годах. То есть на уровне российской государственной пропаганды факт обсуждения голодомора уже является признаком принадлежности к крайним националистическим кругам", – говорит Лещенко.

Он добавил, что это нонсенс, потому что голодомор признали геноцидом уже многие страны.



Скриншот с пропагандистского сюжета

К слову, из-за российской блокады более 100 000 мирных жителей Мариуполя страдают от нехватки воды и еды. За все время блокады россияне не впустили на территорию города ни один гуманитарный конвой с едой и лекарством от Украины и международных организаций.

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