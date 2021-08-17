Семена сортовой конопли (каннабиса) содержат опасные психотропные вещества, оборот которых в Украине запрещен, в частности – тетрагидроканнабинол, который отнесен к особо опасным психотропам.

Впрочем, такая высокая экспертная стоимость изъятых семян обусловлена, прежде всего, тем, что из них адресаты незаконного груза должны были вырастить кусты конопли, и уже их использовать как непосредственный источник психотропов. Речь идет о сортах с повышенным содержанием таких веществ.

На упаковках с семенами нанесена маркировка: "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese" и тому подобное. Самая большая партия почти в 5 тысяч семян должна была попасть в США, в Калифорнию. Остальная часть – в Казахстан и разные уголки РФ. Всего – 15 адресатов.

Исторически так сложилось, что Украина является транзитной страной для контрабанды наркотических средств из стран "золотого полумесяца" (Афганистан, Иран, Пакистан) в Европу. Попытка же незаконно разослать коноплю из Украины в зоне деятельности таможни фиксируется впервые. И поэтому будет проведена дополнительная аналитическая работа по изучению рисков усиления такого трафика,

– рассказал заместитель главы Гостаможслужбы Руслан Черкасский.

По сообщению пресс-службы Гостаможслужбы, злоумышленник пытался отправить семена за границу, спрятав их внутрь пластиковых переходников к аудио- и видеотехнике, которые и были указаны в декларации.