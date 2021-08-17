Насіння сортової коноплі (канабісу) містить небезпечні психотропні речовини, обіг яких в Україні заборонено, зокрема – тетрагідроканабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропів.

Втім, така висока експертна вартість вилученого насіння зумовлена, передусім, тим, що з нього адресати незаконного вантажу мали виростити кущі коноплі, і вже їх використовувати як безпосереднє джерело психотропів. Йдеться, про сорти з підвищеним вмістом таких речовин.

На пакуночках з насінням нанесене маркування: "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese" тощо. Найбільша партія майже у 5 тисяч насінин мала потрапити до США, у Каліфорнію. Решта – до Казахстану та різних куточків РФ. Усього – 15 адресатів.

Історично так склалося, що Україна є транзитною країною для контрабанди наркотичних засобів з країн "золотого півмісяця" (Афганістан, Іран, Пакистан) до Європи. Спроба ж незаконно розіслати коноплю з України в зоні діяльності митниці фіксується вперше. І тому буде проведена додаткова аналітична робота по вивченню ризиків посилення такого трафіку,

– розповів заступник голови Держмитслужби Руслан Черкасський.

За повідомленням пресслужби Держмитслужби, зловмисник намагався відправити насіння за кордон, заховавши його всередину пластикових перехідників до аудіо- та відеотехніки, котрі й були вказані у декларації.