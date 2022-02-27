Гетманцев также сообщил, что сейчас работа Государственной таможенной службы осуществляется на западной границе.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полный текст сообщения:

Заслушали доклад руководства таможенной службы.

Главное:

  • В настоящее время работа Государственной таможенной службы осуществляется на западной границе.
  • Прекращен пропуск в Беларусь.
  • Украинские таможенники не дали врагу доступ к украинской системе.
  • Важно: упрощена процедура ввоза гуманитарной помощи. – Каски, лекарства, продукты и т.д. – все можно завозить, без дополнительных разрешений.
  • Относительно ситуации женщин и детей на границе: в ближайшие сутки ситуация будет решена и стабилизирована.