Гетманцев також повідомив, що зараз робота Державної митної служби здійснюється на західному кордоні.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повний текст повідомлення:

Заслухали доповідь керівництва митної служби.

Головне:

  • Нині робота Державної митної служби здійснюється на західному кордоні.
  • Припинено пропуск до Білорусі.
  • Українські митники не дали ворогу доступу до української системи.
  • Важливо: спрощено процедуру ввезення гуманітарної допомоги. ⁃ Каски, ліки, продукти тощо - все можна завозити, без жодних додаткових дозволів.
  • Щодо ситуації жінок і дітей на кордоні: упродовж найближчої доби ситуація буде вирішена та стабілізована.