Гетманцев також повідомив, що зараз робота Державної митної служби здійснюється на західному кордоні.
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Повний текст повідомлення:
Заслухали доповідь керівництва митної служби.
Головне:
- Нині робота Державної митної служби здійснюється на західному кордоні.
- Припинено пропуск до Білорусі.
- Українські митники не дали ворогу доступу до української системи.
- Важливо: спрощено процедуру ввезення гуманітарної допомоги. ⁃ Каски, ліки, продукти тощо - все можна завозити, без жодних додаткових дозволів.
- Щодо ситуації жінок і дітей на кордоні: упродовж найближчої доби ситуація буде вирішена та стабілізована.