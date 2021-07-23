Соответствующую информацию обнародовал волонтер Роман Доник. Видео он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Украинские военные нанесли удар оккупанту

Волонтер Роман Доник рассказал, что украинские военные уничтожили авто оккупанта. Вероятно в нем были боеприпасы.

Минус камаз у оккупантов. Бабайка бдит. Не надо завозить боеприпасы,

– написал Роман Доник.

Он также поблагодарил всех, кто помогает.

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Обратите внимание! За минувшие сутки, 22 июля, оккупанты на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины. Били вблизи Водяного и поселка Пески. Стреляли из минометов 82 калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет. Наши защитники открывали огонь в ответ на дерзкие нарушения боевиков.

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