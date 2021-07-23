Відповідну інформацію оприлюднив волонтер Роман Донік. Відео він опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.

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Українські військові завдали удару окупанту

Волонтер Роман Донік розповів, що українські військові знищили авто окупанта. Ймовірно у ньому були боєприпаси.

Мінус камаз у окупантів. Бабайка пильнує. Не треба завозити боєприпаси,

– написав Роман Донік.

Він також подякував усім, хто допомагає.

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Зверніть увагу! За минулу добу, 22 липня, окупанти на Донбасі 3 рази порушили режим тиші. Гатили поблизу Водяного та селища Піски. Стріляли з мінометів 82 калібру, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, бойових втрат серед українських військових немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь на зухвалі порушення бойовиків.

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