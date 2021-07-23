Фадєєв жив у Празі. У 2014 – 2016 роках кілька разів їздив на Донбас, підтримуючи окупантів.

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Раніше білорусу дали менший термін

У вересні 2020 року суд Праги визнав Фадєєва винним у "участі в організованому злочинному угрупованні". Його засудили до 4,5 років ув'язнення. Проте прокуратура наполягала, що Фадєєв вчинив теракт. Для суду доказів було недостатньо.

Зрештою, прокурори подали на апеляцію.

Фадєєв все заперечував

Білорус стверджував, що не брав участі у боях, а лише "допомагав". Мовляв, він поїхав в Україну, щоб "захистити мирне населення".

У результаті білорус отримав 21 рік ув'язнення. Це підтвердив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів А. Фадєєва на "тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі...Далі буде, – сказав Перебийніс.