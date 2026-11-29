Об этом говорится в материале The New York Times.

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Каких масштабов достигли украинские удары на большие расстояния?

По данным издания, украинская кампания охватывает территории на расстоянии более 2,4 тысячи километров от Украины. Среди целей – топливный терминал на побережье Белого моря в Арктике, предприятие по производству ракетного топлива в Сибири, а также российские военные и транспортные корабли.

Украина также продолжает атаковать Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом.

Интенсивность операций растет до рекордных показателей. В некоторые дни украинские силы запускали по России более тысячи беспилотников. В то же время Москва сообщает лишь о количестве якобы сбитых целей и редко признает последствия ударов.

Отдельным направлением стали российские суда за пределами России. В частности, украинские дроны атаковали военный транспорт "Sparta II" в Финском заливе, после чего на борту вспыхнул пожар.

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На следующее утро семь морских дронов провели атаку на российские корабли вблизи ливийского порта Бенгази. По данным NYT, в результате удара затонул российский военный корабль "Меркурий" с боевым вертолетом на борту. Также был поражен грузовой корабль, который, по словам президента Владимира Зеленского, перевозил оружие.

Как удары влияют на российскую нефтяную отрасль?

Украинские атаки охватывают различные этапы российского нефтяного производства и экспорта – от трубопроводов и насосных станций до нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических предприятий и морских терминалов.

По данным Международного энергетического агентства, нефтепереработка в России примерно на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Производство бензина сократилось на 20%, а дизельного топлива – почти на 30%. Из-за проблем с обеспечением внутреннего рынка Москва ограничила экспорт топлива.

Помимо потерь в производстве, удары вынуждают Россию тратить дополнительные ресурсы на ремонт предприятий, перестройку логистики и защиту стратегических объектов. По оценке издания, Москве также приходится перебрасывать системы противовоздушной обороны подальше от фронта и усиливать охрану кораблей.

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Почему Украина продолжает удары на большие расстояния, несмотря на критику со стороны США?

Кампания продолжается, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, замечания относительно эффективности таких операций высказывал заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби.

В то же время европейские чиновники выступили в защиту украинской стратегии. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус назвал критику Колби неразумной, а британский министр обороны Уэс Стритинг заявил, что украинские удары помогают выиграть время и спасают жизни.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов признал, что одни только удары на большие расстояния не могут выиграть войну. Однако, по его словам, каждое попадание означает для России ремонты, потерю производства, изменение логистики и дополнительные расходы.

Почему Украина наращивает дальность ударов?

Расширять географию операций Украине помогает развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. Если раньше производители в основном переоборудовали коммерческие беспилотники для военных нужд, то теперь создают реактивные ударные системы и тяжелые крылатые ракеты, способные преодолевать более 1,8 тысячи миль с боевой частью массой до тонны.

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Также Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты и внедряет искусственный интеллект в военные технологии. Зеленский заявил, что сотни украинских оборонных технологических компаний уже используют ИИ.

Кроме того, Киев развивает международное сотрудничество в сфере производства вооружений. Украина договорилась с Германией о совместном производстве разведывательных дронов, а с Великобританией – о производстве более тысячи дальнобойных ударных беспилотников. Это должно помочь сохранить способность Украины наносить удары на большие расстояния независимо от политических изменений в Вашингтоне.

Напомним, что масштабы украинских ударов существенно выросли за годы полномасштабной войны. Если в 2022 году речь шла лишь о десятках поражений российского тыла, то в 2026 году их количество достигло почти тысячи. Подробнее о том, как Украина расширила возможности поражения целей далеко за линией фронта.