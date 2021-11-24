Как будет работать новая функция, для кого она будет полезна и чем поможет водителям – разбирался сайт 24 канала вместе с экспертами и разработчиками сервиса.

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С чего все началось В Украине с июня 2020 года начали работать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным МВД, это позволило в несколько раз снизить количество аварий и смертельных ДТП. Также в городах, где появляются камеры, значительно улучшается дисциплина водителей по оплате автоштрафов.

Как камеры влияют на ситуацию на дорогах

Таисия Юрздицкая, руководитель "Штрафы UA" для бизнеса, рассказала, что после установки камер фото и видеофиксации количество штрафов резко растет. Только за период с августа по ноябрь в таких городах, как Львов, Харьков, Чернигов, Луцк и Одесса, было установлено 34 камеры, которые зафиксировали 148 тысяч случаев нарушения правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила примерно 55 миллионов гривен.

В городах, где камеры работают с августа, доля погашения штрафов в среднем – 76%. Самый низкий процент погашения в Одессе – 19%. В этом городе камеры появились только недавно. Очевидно, что люди начинают осознавать проблему, становятся дисциплинированнее. У них формируется привычка проверять наличие штрафов ПДД и контролировать их погашение,

– отметила Юрздицкая.

Только за год работы камеры для автофиксации ПДД зафиксировали 1,742 миллиона правонарушений. Также было уплачено 259,6 миллиона гривен штрафов. Однако на аварийность это не отразилось.

Камеры автоматической фиксации делают водителей более дисциплинированными.

Если за первый месяц было 425 тысяч нарушений, то сейчас это число не превышает 112 тысяч. Однако на аварийность на дорогах нововведение не повлияло. Киев и область остаются абсолютными лидерами по числу ДТП. За 2020 год их было зафиксировано 53 874, тогда как в 2019 — 53 134. То есть количество аварий выросло на 1,4%,

– сообщили в Опендатабот.

Денис Дмитров, эксперт по повышению уровня безопасности на дорогах, активист, основатель сервиса "Штрафы UA", еще раньше рассказывал, что камеры – это локальное решение. Они устанавливаются на участках с повышенной аварийной ситуацией, и в этих местах снижается скорость потока машин, поэтому вероятность ДТП значительно уменьшается.

Камеры устанавливают на участках с повышенной аварийной ситуацией / Фото МВД

Необходимо, чтобы эти камеры фиксировали не только превышение скорости, но и другие нарушения, такие как проезд на красный свет, движение по полосе общественного транспорта, пересечение двойной сплошной. Камеры должны фиксировать те нарушения, которые чаще всего приводят к аварийности,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что нужно увеличивать количество камер, ведь в таком случае станет больше мест, где люди будут снижать скорость и постараются не нарушать правила.

Как будет работать новая функция

Довольно часто водители даже не обращают внимание, что на определенном участке дороги установлена камера, или не знают, нарушили они что-то или нет. Не каждый устанавливает себе специализированное мобильное приложение, поэтому велика вероятность, что о штрафе человек даже не узнает. Это увеличивает шансы попасть в ситуацию, когда штраф не будет уплачен в установленный законом срок, а постановление будет передано в исполнительную службу.

Денис Дмитров уточнил, что они проанализировали, как водители используют подобные продукты, и поняли, что украинцам очень нужна информация о том, где конкретно расположены камеры. Также им важно видеть свое влияние на ситуацию в стране.

Например, если водитель вдруг увидит, что на одной и той же камере он совершил уже 10 нарушений и это составляет 7% всех нарушений, которые люди совершают на этой камере, над этим стоит задуматься, потому что это большое влияние. Функция необходима для того, чтобы человек в один момент зашел в нашем приложении в раздел "Камеры и нарушения" и увидел карту со всеми камерами. Возле каждой из них стоят цифры – сколько нарушений было зафиксировано и сколько нарушений совершил конкретный пользователь,

– объяснил Дмитров.

Так будет выглядеть новая функция в приложении / Фото "Штрафы RU"

Он добавил, что в приложении будет видно, когда у пользователя стремительно растет количество нарушений. После этого водителя будут мотивировать быть внимательнее на дорогах.

Регулярно мы делаем запрос в МВД для получения информации о зафиксированных нарушениях. Такие запросы мы делаем каждый месяц. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы получать эту информацию более оперативно, но это большой объем данных, который трудно транслировать все время,

– объяснил Дмитров.

Обратите внимание: в компании "Штрафы UA" сообщили, что функция общей и личной статистики нарушений на участках дорог, где установлены камеры, станет доступна водителям уже после Нового года.

Почему важно вовремя платить штрафы

Штраф нужно оплатить в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Согласно 279-1 КУАП, это происходит не только в случае вручения или в случае отказа в получении, но и при возвращении постановления, как не врученного. То есть нарушитель может даже не знать о его существовании.

Если деньги на счет Государственного казначейства Украины поступают на 31-й день или даже к вечеру 30-го дня, то Национальная полиция передает информацию о нарушителе в Государственную исполнительную службу, которая открывает в отношении него исполнительное производство. И уже в течение месяца ГИС налагает санкции: арест банковских счетов директора компании, арест и объявление авто в розыск, исполнительное письмо на взыскание с зарплаты на работу.

Для водителя важно вовремя оплатить штраф, потому что для него это прямая экономия денег. В первые 10 дней после штрафа водитель имеет право на скидку в 50%, что установлено законодательством. Это первая мотивация для водителя,

– уточнил основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

Он пояснил, что вторая мотивация – не просрочить уплату штрафа, потому что по истечении установленного периода его передадут в исполнительную службу, и кроме того, что сумма будет удвоена, могут также наложить арест на счета владельца авто. Это два главных мотиватора для того, чтобы платить штрафы вовремя.