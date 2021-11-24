Як працюватиме нова функція, для кого вона буде корисною та чим допоможе водіям – розбирався сайт 24 каналу разом з експертами та розробниками сервісу.

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З чого все почалося В Україні з червня 2020 року почали працювати камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. За даними МВС, це дозволило у кілька разів знизити кількість аварій та смертельних ДТП. Також у містах, де з'являються камери, значно покращується дисципліна водіїв щодо оплати автоштрафів.

Як камери впливають на ситуацію на дорогах

Таїсія Юрздицька, керівниця "Штрафи UA" для бізнесу, розповіла, що після встановлення камер фото- та відеофіксації кількість штрафів різко зростає. Лише за період із серпня до листопада у таких містах, як Львів, Харків, Чернігів, Луцьк та Одеса було встановлено 34 камери, які зафіксували 148 тисяч випадків порушення правил дорожнього руху. Загальна сума штрафів скалала приблизно 55 мільйонів гривень.

В містах, де камери працюють з серпня, частка погашення штрафів у середньому – 76%. Найнижчий відсоток погашення в Одесі – 19%. У цьому місті камери з'явилися лише недавно. Вочевидь, що люди починають усвідомлювати проблему, стають більш дисциплінованими. У них формується звичка перевіряти наявність штрафів ПДР та контролювати їхнє погашення,

– зазначила Юрздицька.

Лише за рік роботи камери для автофіксації ПДР зафіксували 1,742 мільйона правопорушень. Також було сплачено 259,6 мільйона гривень штрафів. Проте на аварійність це не вплинуло.

Камери автоматичної фіксації роблять водіїв більш дисциплінованими / Фото Pixabay

Якщо за перший місяць було 425 тисяч порушень, то зараз це число не перевищує 112 тисяч. Однак на аварійність на дорогах нововведення не вплинуло. Київ та область лишаються абсолютними лідерами за кількістю ДТП. За 2020 рік їх було зафіксовано 53 874, тоді як у 2019 — 53 134. Тобто кількість аварій зросла на 1,4%,

– повідомили у Опендатабот.

Денис Дмитров, експерт з підвищення рівня безпеки на дорогах, активіст, засновник сервісу "Штрафи UA", ще раніше розповідав, що камери – це локальне рішення. Вони встановлюються на ділянках з підвищеною аварійною ситуацією, і в цих місцях знижується швидкість потоку машин, тому і ймовірність ДТП стає значно меншою.

Камери встановлюють на ділянках з підвищеною аварійною ситуацією / Фото МВС

Необхідно, щоб ці камери фіксували не тільки перевищення швидкості, а й інші порушення, наприклад, такі, як проїзд на червоне світло, рух смугою для громадського транспорту, перетин подвійної суцільної. Камери повинні фіксувати ті порушення, які найчастіше призводять до аварійності,

– наголосив експерт.

Він додав, що потрібно збільшувати кількість камер, адже у такому разі буде більше місць, де люди знижуватимуть швидкість і намагатимуться не порушувати правила.

Як працюватиме нова функція

Доволі часто водії навіть не звертають увагу, що на певній ділянці дороги встановлена камера, або ж не знають, порушили вони щось чи ні. Не кожен встановлює собі спеціалізований мобільний застосунок, через що велика ймовірність, що про штраф людина навіть не дізнається. Це збільшує шанси потрапити у ситуацію, коли штраф не буде сплачено у встановлений законом термін, а постанову передадуть до виконавчої служби.

Денис Дмитров уточнив, що вони проаналізували те, як водії використовують подібні продукти, й зрозуміли, що українцям дуже потрібна інформація про те, де конкретно розташовані камери. Також їм важливо бачити свій вплив на ситуацію в країні.

Наприклад, якщо водій раптом побачить, що на одній і тій же камері він скоїв уже 10 порушень і це становить 7% від усіх порушень, які люди роблять на цій камері, над цим треба задуматися, бо це великий вплив. Функція потрібна для того, щоб людина в один момент зайшла в нашому застосунку в розділ "Камери та порушення" і побачила мапу з усіма камерами. Біля кожної з них стоять цифри – скільки порушень було зафіксовано і скільки порушень зробив конкретний користувач,

– пояснив Дмитров.

Так виглядатиме нова функція у застосунку / Фото "Штрафи UA"

Він додав, що у додатку буде видно, коли у користувача стрімко зростає кількість порушень. Після цього водія мотивуватимуть бути уважнішим на дорогах.

Регулярно ми робимо запит до МВС для отримання інформації про зафіксовані порушення. Такі запити ми робимо щомісяця. Зараз ми ведемо переговори, щоб отримувати цю інформацію оперативніше, але це великий обсяг даних, який важко транслювати весь час,

– пояснив Дмитров.

Зверніть увагу: в компанії "Штрафи UA" повідомили, що функція загальної та особистої статистики порушень на ділянках доріг, де встановлені камери, стане доступною водіям вже після Нового року.

Чому важливо вчасно сплачувати штрафи

Штраф потрібно сплатити протягом 30 днів з моменту набрання постановою законної сили. Відповідно до 279-1 КУПАП, це відбувається не тільки у разі вручення або у разі відмови в отриманні, але й при поверненні постанови, як не врученої. Тобто порушник може навіть не знати про її існування.

Якщо гроші на рахунок Державного казначейства України надходять на 31-й день, або навіть надвечір 30-го дня, то Національна поліція передає інформацію щодо порушника до Державної виконавчої служби, яка відкриває щодо нього виконавче провадження. І вже протягом місяця ДВС накладає санкції: арешт банківських рахунків директора компанії, арешт та оголошення авто в розшук, виконавчий лист на стягнення з зарплатні на роботу.

Для водія важливо вчасно сплатити штраф, бо для нього – це пряма економія грошей. У перші 10 днів після винесення штрафу водій має право на знижку в 50%, що встановлено законодавством. Це перша мотивація для водія,

– уточнив засновник сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров.

Він пояснив, що друга мотивація – не прострочити сплату штрафу, бо після закінчення встановленого періоду його передадуть до виконавчої служби та, крім того, що сума буде подвоєна, можуть також накласти арешт на рахунки власника авто. Це два головні мотиватори для того, щоб сплачувати штрафи вчасно.