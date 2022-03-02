Российским войскам не удается прорваться вглубь Украины. Также Оккупанты не могут захватить города – Киев, Харьков или Житомир. Поэтому вынуждены прибегать к ракетным обстрелам жилых кварталов, где убивают мирных жителей.

Стоящее Россия начали наносить удары ракетными комплексами "Искандер", – Арестович

Какова ситуация на разных направлениях наступления России

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активных действий не проводит.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных границах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановлен.

На Житомирщине – пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки. Одновременно, противник разворачивает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, который вел наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, нес потери и остановлен на границах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении – совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на цели выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник прибегает к попыткам продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.