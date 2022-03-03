Наши защитники никогда не использовали иностранцев в качестве живого щита.

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Украина наоборот эвакуирует иностранцев

Украина максимально способствует эвакуации иностранцев. Укрзализныця организовала для них эвакуационные коридоры. Их перевозят отдельными вагонами, а на вокзалах работают волонтеры со знанием иностранных языков.

Враг раздувает пропаганду

Признают, что единичные случаи бытовых конфликтов с участием иностранцев бывают. В частности, они возникают из-за нарушения правил первоочередной эвакуации женщин и детей. Однако пропаганда врага эту информацию раздувает.

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