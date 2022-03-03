Наші захисники ніколи не використовували іноземців як живий щит.

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Україна навпаки евакуює іноземців

Україна максимально сприяє евакуації іноземців. Укрзалізниця організувала для них евакуаційні коридори. Їх перевозять окремими вагонами, а на вокзалах працюють волонтери зі знанням іноземних мов.

Ворог роздуває пропаганду

Визнають, що поодинокі випадки побутових конфліктів за участі іноземців бувають. Зокрема, вони виникають через порушення правил щодо першочергової евакуації жінок і дітей. Однак пропаганда ворога цю інформацію роздмухує.

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