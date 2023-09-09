Украинские воины продолжают уничтожать окупантов по всей линии столкновения. Генштаб показал фото ночной стрельбы военных отдельного мотопехотного батальона из состава Сухопутных войск ВС Украины.
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Это совсем не фейерверк
Украинские военные даже ночью защищают покой других граждан Украины. Подтверждением служат эти фотографии. Солдаты постоянно отрабатывают удары по врагу, чтобы дать достойный отпор на поле боя. Ночью это выглядит особенно эпически.
Украинские солдаты тренируются ночью / Фото Генштаб ВСУ
Под звездным небом наши военнослужащие оттачивают свои навыки ведения боя. Издали может показаться, что кто-то запускает фейерверки, однако это совсем не так. На самом деле, это работают неутомимые украинские солдаты.
Украинские солдаты оберегают сон гражданских / Фото Генштаб ВСУ
После того, как они отработают свои умения, смогут использовать их на фронте и нанести врагу сокрушительные удары. Украинская армия за время полномасштабной войны вышла на новый уровень и продолжает развиваться, приобретая боевой опыт.
Солдаты тренируются даже ночью / Фото Генштаб ВСУ
Бойцы работают ради победы Украины в войне, которую коварно развязала Россия.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Ситуация на Юге Украины остается напряженной. У врага много резервов, но это ему не очень помогает. Силы обороны наносят российским оккупантам безумные потери. Да, враг постоянно наносит авиационные удары по Бериславщине. В частности, готовит по жилым кварталам и сельскохозяйственным угодьям, чтобы выбить экономическую почву в восстанавливающемся регионе.
- Силы обороны Украины продолжают продвигаться у Работиного на Запорожском направлении. Украинские бойцы выдавливают врага. Спикер прессцентра Сил Обороны Таврического направления Александр Штупун подтвердил информацию, что россияне опрокидывают в направлении Роботиного подразделения воздушно-десантных войск. оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.
- Ситуация на Бахмутском направлении складывается в пользу украинских военных. Враг пытается улучшить свое положение как минимум с севера – в районе Берховки. Да, ВСУ заняли господствующие высоты, откуда очень удобно обстреливать врага. Поэтому интенсивные бои будут продолжаться, но оккупанты не будут иметь успеха.