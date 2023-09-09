Украинские воины продолжают уничтожать окупантов по всей линии столкновения. Генштаб показал фото ночной стрельбы военных отдельного мотопехотного батальона из состава Сухопутных войск ВС Украины.

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Это совсем не фейерверк

Украинские военные даже ночью защищают покой других граждан Украины. Подтверждением служат эти фотографии. Солдаты постоянно отрабатывают удары по врагу, чтобы дать достойный отпор на поле боя. Ночью это выглядит особенно эпически.



Украинские солдаты тренируются ночью / Фото Генштаб ВСУ

Под звездным небом наши военнослужащие оттачивают свои навыки ведения боя. Издали может показаться, что кто-то запускает фейерверки, однако это совсем не так. На самом деле, это работают неутомимые украинские солдаты.



Украинские солдаты оберегают сон гражданских / Фото Генштаб ВСУ

После того, как они отработают свои умения, смогут использовать их на фронте и нанести врагу сокрушительные удары. Украинская армия за время полномасштабной войны вышла на новый уровень и продолжает развиваться, приобретая боевой опыт.



Солдаты тренируются даже ночью / Фото Генштаб ВСУ

Бойцы работают ради победы Украины в войне, которую коварно развязала Россия.

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