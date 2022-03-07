Об очередном провале захватчиков на Николаевщине в сети сообщил председатель областной военной администрации Виталий Ким.

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Украинцы отбили у врага аэропорт Николаева

Аэропорт наш! Выбили! Обустраиваемся, там удобно. Самолеты, правда, сейчас улететь не могут, но аэропорт – точка необходимая,

– подчеркнул Ким.

Он добавил, что "разбежавшихся россиян сейчас по окрестностям соберут и приведут в чувство". Ким сообщил также, что противника выбили и по другим направлениям. "Растерянные маленькие ежики, кустами бегают. Сейчас мы их всех найдем", – заверил глава ОВА.

Напомним, ранее Виталий Ким отметил, что враг убьется о стену, ведь получает серьезный отпор. Также он попросил местных жителей не покидать укрытий, пока работают украинские военные.

Николаевский аэропорт – за Украиной: смотрите видео

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