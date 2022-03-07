Про черговий провал загарбників у Миколаївській області у мережі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Українці відбили у ворога аеропорт Миколаєва

Аеропорт наш! Вибили! Облаштовуємося, там зручно. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт – це точка необхідна,

– наголосив Кім.

Він додав, що "росіян, які порозбігалися, зараз по околицях позбирають та приведуть до тями". Кім повідомив також, що противника вибили й з інших напрямків. "Розгублені маленькі їжачки, кущами бігають. Зараз ми їх усіх знайдемо", – запевнив глава ОВА.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім зазначив, що ворог вб'ється об стіну, адже отримує серйозну відсіч. Також він попросив місцевих жителів не покидати укриттів, поки працюють українські військові.

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