Про це о об 11:45 повідомив очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім. Він сказав, що українська артилерія найкраща.

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"Хлопці біжать, видно тільки п'яти. Вони кричать, що їм п**да. Добре накриваємо. Доваліть їх", – сказав Кім.

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Перейшли у наступ

Окупанти зайшли до аеропорту, що розташований біля Миколаєва. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Збройні сили України виженуть звідти вбивць. Він сказав, що росіян вибили з околиць міста, які вони встигли зайняти.

Кім попросив цивільних бути обережними. Слід не покидати укриттів, поки працюють українські військові.

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