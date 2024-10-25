Об этом сообщили в пресс-службе 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Также там опубликовали фотографии, как украинские защитники пишут Радиодиктант национального единства.

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Как украинские военные на Курщине писали Радиодиктант

Украинские военные 25 октября традиционно присоединились к написанию Радиодиктанта. Писали его на передовых позициях, а также в Курской области, где сейчас идет операция ВСУ.

Так, в сети опубликовали фотографии, как украинские защитники пишут Радиодиктант национального единства на крыльце русской школы в Курской области.



Украинские военные пишут Радиодиктант на Курщине / Фото 44 ОАБр

На другой фотографии военные пишут Радиодиктант в одном из школьных классов.



Украинские защитники в курской школе пишут Радиодиктант / Фото 44 ОАБр

Воины 44 отдельной артиллерийской бригады ОК "Запад" приучают врагов любить родной язык 155 калибром, а вот сегодня немного отвлеклись на написание диктанта. Культурная дипломатия, какой она и должна быть!

– прокомментировали фотографии в ОК "Запад".

В пресс-службе бригады добавили, что Радиодиктант писали военные на огневых позициях, у пушек, боевых машин, на пунктах управления и даже в госпитале.