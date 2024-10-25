Про це повідомили у пресслужбі 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Також там опублікували світлини, як українські захисники пишуть Радіодиктант національної єдності.

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Як українські військові на Курщині писали Радіодиктант

Українські військові 25 жовтня традиційно долучилися до написання Радіодиктанту. Писали його на передових позиціях, а також у Курські області, де нині триває операція ЗСУ.

Так, у мережі опублікували світлини, як українські захисники пишуть Радіодиктант національної єдності на ґанку російської школи у Курській області.



Українські військові пишуть Радіодиктант на Курщині / Фото 44 ОАБр

На іншій світлині військові пишуть Радіодиктант в одному зі шкільних класів.



Українські захисники у курській школі пишуть Радіодиктант / Фото 44 ОАБр

Воїни 44 окремої артилерійської бригади ОК "Захід" привчають ворогів любити рідну мову 155 калібром, а от сьогодні трохи відволіклись на написання диктанту. Культурна дипломатія, якою вона і має бути!

– прокоментували світлини в ОК "Захід".

У пресслужбі бригади додали, що Радіодиктант писали військові на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління і навіть у шпиталі.