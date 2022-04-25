На Пасху, 24 апреля, россияне продолжали беспощадно обстреливать бойцов ВСУ и прорываться в глубь Харьковщины. Так что праздновали украинские защитники в укрытиях.

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Несмотря на это, все надлежащие обряды состоялись – военные капелланы прибыли в горячую точку, чтобы освятить паски и провести службу на поле боя.

Украинские бойцы отпраздновали Пасху на поле боя / Фото Радио Свобода

Паски украинцы святили в шлемах вместо корзин – так же, как это делали украинские повстанцы десятки лет назад.

Украинские бойцы святили пасхальный хлеб в шлемах / Фото Радио Свобода

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