На Великдень, 24 квітня, росіяни продовжували нещадно обстрілювати бійців ЗСУ та прориватися вглиб Харківщини. Тож святкували українські захисники в укриттях.

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Попри це, всі належні обряди відбулися – військові капелани прибули до гарячої точки, щоб освятити паски та провести службу на полі бою.

Українські бійці відсвяткували Великдень на полі бою / Фото Радіо Свобода

Паски українці святили у шоломах замість кошиків – так само, як це робили українські повстанці десятки років тому.

Українські бійці святили великодній хліб у шоломах / Фото Радіо Свобода

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