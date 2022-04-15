Боевое подразделение "Аэроразведка" показало, как уничтожает вражеские танки Т-72. Работа настолько филигранная, что просто хочется аплодировать нашим бойцам стоя.

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Российские танки превращаются в фейерверк

Для уничтожения вражеских танков используют дроны R18. С их помощью на технику оккупантов сбрасывают боеприпасы, которые и выводят из строя танки российских захватчиков.

Смотрите на видео, как ребята из "Аэроразведки" уничтожают вражеские танки:

Если у вас есть возможность поддержать ребят из "Аэроразведки", то переходите по этой ссылке. Каждый ваш донат поможет им уничтожать оккупантов.

Отметим, что украинские военные активно используют БПЛА R18. С их помощью на оккупантов сбрасывают неуправляемые кумулятивные боеприпасы РКГ-1600, которые изготавливаются на заводе "Маяк". Боеприпасы, к слову, создаются на основе противотанковой гранаты РКГ-3.

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