Бойовий підрозділ "Аеророзвідка" показав, як знищує ворожі танки Т-72. Робота настільки філігранна, що просто хочеться аплодувати нашим бійцям стоячи.

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Російські танки перетворюються на феєрверк

Для знищення ворожих танків використовують дрони R18. З їхньою допомогою на техніку окупантів скидають боєприпаси, які й виводять з ладу танки російських загарбників.

Дивіться на відео, як хлопці з "Аеророзвідки" знищують ворожі танки:

Якщо маєте можливість підтримати хлопців з "Аеророзвідки", то переходьте за цим посиланням. Кожен ваш донат допоможе їм знищувати окупантів.

Зазначимо, що українські військові активно використовують БПЛА R18. З їхньою допомогою на окупантів скидають некеровані кумулятивні боєприпаси РКГ-1600, які виготовляються на заводі "Маяк". Боєприпаси, до слова, створюються на основі протитанкової гранати РКГ-3.

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