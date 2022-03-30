Об этом в своем телеграм-канале сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВД. Соответствующее сообщение он опубликовал вечером 30 марта.

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Враг атакует, но получает достойный отпор

Синегубов уточнил, что россияне выпускают снаряды из артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня. Они пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы люди не возвращались к нормальной жизни. В то же время, наши военные постепенно оттесняют врага от Харькова.

Силы ПВО хорошо отработали

С утра 30 марта силы украинской воздушной обороны сбили в Харьковском районе российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась. Впоследствии в Воздушных силах заявили, что в целом в течение дня сбили 3 истребителя и беспилотник.

Самая тяжелая ситуация – в Изюме

Чиновник объяснил, что самой критической точкой все еще остается Изюм. Там продолжаются бои. Как только появится возможность эвакуировать людей или передать местным жителям гуманитарную помощь, это сразу сделают, заверил глава военной администрации.

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