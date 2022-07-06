Так, правительство Великобритании предоставит Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме того, обязуется возглавить инновационную программу обучения до 10 000 украинских солдат.
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Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих. Тренировки будут проходить на военных полигонах в северо-восточном, юго-западном и юго-восточном регионах. Учения проведут подразделения 11-й бригады помощи Силам безопасности,
– заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Чему будут учить военных
Известно, что украинские солдаты пройдут обучение на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она предполагает несколько курсов. Речь идет про:
- обучение обращению с оружием;
- оказание первой помощи в поле боя;
- улучшение боевых навыков;
- овладение тактикой патрулирования;
- исследование законов вооруженных конфликтов.
Продолжительность каждого курса составит несколько недель. По словам Министра обороны, масштаб и частоту этих курсов планируют наращивать. Более того, сейчас работают над расширением программы с участием международных партнеров, которые готовы оказать поддержку. Речь идет о предоставлении инструкторов или оборудования.
"Эта деятельность приоритетна для Министерства обороны с целью укрепления потенциала украинских вооруженных сил и демонстрирует неизменное лидерство Великобритании в ответ на агрессию России", – резюмировал Бен Уоллес.
Поддержка Великобритании: кратко
- Великобритания – надежный союзник Украины по борьбе с оккупантами. Премьер-министр Борис Джонсон уже дважды посещал Киев. В рамках встречи 17 июня он встретился с Владимиром Зеленским и обсудил дальнейшую поддержку Украины – экономическую и военную.
- Джонсон подчеркнул: вопрос Украины принципиален для него, а поражение в помощи нашему государству может стать причиной отставки.
- В начале июня стало известно, что Великобритания передаст Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М-270. Они способны поражать цели на расстоянии 80 км.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина способна отвоевать все свои территории, в частности – временно оккупированные Донбасс и Крым. Такого же мнения придерживается и Борис Джонсон.
- Кстати, недавно премьер-министр Великобритании стал почетным гражданином Одессы. Джонсона наградили наградами имени Григория Маразли I, II, III степеней. Такое решение было принято в ответ на мощную поддержку Великобритании в нашей борьбе с оккупантами.
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