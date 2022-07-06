Так, правительство Великобритании предоставит Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме того, обязуется возглавить инновационную программу обучения до 10 000 украинских солдат.

Читайте также Министры уходят в отставку, критикуя Джонсона: тот назначает новых, сам уходить не планирует

Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих. Тренировки будут проходить на военных полигонах в северо-восточном, юго-западном и юго-восточном регионах. Учения проведут подразделения 11-й бригады помощи Силам безопасности,

– заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Чему будут учить военных

Известно, что украинские солдаты пройдут обучение на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она предполагает несколько курсов. Речь идет про:

обучение обращению с оружием;

оказание первой помощи в поле боя;

улучшение боевых навыков;

овладение тактикой патрулирования;

исследование законов вооруженных конфликтов.

Продолжительность каждого курса составит несколько недель. По словам Министра обороны, масштаб и частоту этих курсов планируют наращивать. Более того, сейчас работают над расширением программы с участием международных партнеров, которые готовы оказать поддержку. Речь идет о предоставлении инструкторов или оборудования.

"Эта деятельность приоритетна для Министерства обороны с целью укрепления потенциала украинских вооруженных сил и демонстрирует неизменное лидерство Великобритании в ответ на агрессию России", – резюмировал Бен Уоллес.

Поддержка Великобритании: кратко

Великобритания – надежный союзник Украины по борьбе с оккупантами. Премьер-министр Борис Джонсон уже дважды посещал Киев. В рамках встречи 17 июня он встретился с Владимиром Зеленским и обсудил дальнейшую поддержку Украины – экономическую и военную.

Джонсон подчеркнул: вопрос Украины принципиален для него, а поражение в помощи нашему государству может стать причиной отставки.

В начале июня стало известно, что Великобритания передаст Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М-270. Они способны поражать цели на расстоянии 80 км.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина способна отвоевать все свои территории, в частности – временно оккупированные Донбасс и Крым. Такого же мнения придерживается и Борис Джонсон.

Кстати, недавно премьер-министр Великобритании стал почетным гражданином Одессы. Джонсона наградили наградами имени Григория Маразли I, II, III степеней. Такое решение было принято в ответ на мощную поддержку Великобритании в нашей борьбе с оккупантами.

Тоже интересно – Рашисты пытались снова атаковать Змеиный: смотрите видео