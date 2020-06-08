Украинские миротворцы отправились в балканскую страну Косово, где до сих пор разворачивается миротворческий контингент ООН. Перед тем, как отправиться на Запад, 40 украинцев прошли 14-дневную обсервацию в Трускавце, что необходимо из-за пандемии коронавируса.

Медицинскую обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения (ЦМРСЛ) "Трускавецкий", сообщает Трускавецкий городской совет.

Интересно Украинские миротворцы поехали в новую горячую точку

Интересно, что это уже четвертый украинский миротворческий контингент, который проходит обсервацию в Трускавце. Впрочем, это первые военные, проходящие обсервацию перед выездом за границу, а не после возвращения.

Всем украинским военным, прошедшим обсервацию, выдают разрешение пересекать государственную границу Украины и не проходить обсервацию за рубежом.

Украинским миротворцам дважды проводили ПЦР-тесты на коронавирус – сразу после заселения в санаторий и перед тем, как они отправились в Косово.

Миротворческий контингент в Косово коротко

Миротворческая миссия в этой еще совсем молодой и до конца не признанной в мире стране длится с 1999 года, а участие в миссии принимают несколько десятков стран.

В 2008 году парламент Косово проголосовал за независимость государства, которое признали 97 стран в мире. Преимущественно это страны западного мира.

Сейчас миротворцы в Косово прежде всего занимаются разминированием территории после войны 1999 года и охраной общественного правопорядка.

Что известно об украинских миротворцах в Косово?

Украина тоже начала принимать участие в этой миссии чуть ли не с самого начала в 1999 году. За это время участие в операции приняли более 1300 военных, из которых 5 погибли.



В Украины с Косово едва ли не самая интересная история среди всех членов ООН. Украина сейчас является едва ли не единственной страной, которая принимает участие в этой миссии, но не признала независимость Косово.



Фактически, непризнание Косово является политическим консенсусом с Сербией, которая на международной арене активно поддерживает Россию, но аннексию Крыма не признает.



Украинские миротворческие миссии / инфографика 24 канала