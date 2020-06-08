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ПРОТЕСТИ В США КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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ПРОТЕСТИ В США КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Пара усиновила хлопчика з ДЦП, маючи 4 біологічних дітей: зворушлива історія
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