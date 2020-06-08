Українські миротворці вирушили у балканську країну Косово, де досі розгортається миротворчий контингент ООН. Перед тим як вирушити на Захід 40 українських пройшли 14-денну обсервацію у Трускавці, що необхідно через пандемію коронавірусу.

Медичну обсервацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування (ЦМРСЛ) "Трускавецький", повідомляє Трускавецька міська рада.

Цікаво Українські миротворці поїхали у нову гарячу точку

Цікаво, що це вже четвертий український миротворчий контингент, який проходить обсервацію в Трускавці. Втім це перші військові, що проходять обсервацію перед виїздом за кордон, а не після повернення.

Усім українським військовим, що пройшли обсервацію, видають перетинати державний кордон України й не проходити обсервацію за кордоном.

Українським миротворцям двічі проводили ПЛР-тести на коронавірус – одразу після заселення у санаторій і перед тим, як вони вирушили у Косово.

Миротворчий контингент у Косово: коротко

Миротворча місія в цій ще зовсім молодій і до кінця не визнаній у світі країні триває з 1999 року, а участь у місії беруть кілька десятків країн.

У 2008 році парламент Косова проголосував за незалежність держави, які визнали 97 країн у світі. Переважно це країни західного світу.

Нині миротворці в Косово передовсім займаються розмінуванням території після війни 1999 року й охороною громадського правопорядку.

Що відомо про українських миротворців у Косово?Україна теж почала брати участь у цій місії ледь не з самого початку в 1999 році. За цей час участь в операції взяли понад 1 тисячу 300 військових, з яких 5 загинули.



В України з Косово чи не найцікавіша історія серед усіх членів ООН. Україна нині є чи не єдиною країною, яка бере участь у цій місії, але не визнала незалежність Косово.



Фактично, невизнання Косово є політичним консенсусом з Сербією, яка на міжнародній арені активно підтримує Росію, але анексію Криму не визнає.



Українські миротвочі місії / інфографіка 24 каналу