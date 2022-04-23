Интересно, что военные совершенно случайно увидели беспилотника оккупантов.

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Просто возвращались с задания

Нацгвардейцы выполнили боевое задание и возвращались на базу. Вдруг они увидели беспилотник "Орлан-10", летевший на низкой высоте.

Военные остановились, вышли из авто и метко расстреляли "птичку" из оружия. Аппарат удалось уничтожить – он повис на дереве

Украинские воины сбили уже много таких дронов и знают, что заявленной сотни тысяч долларов они и не стоят. Но лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда очень приятно, – искренне признаются военные.

Уничтоженный беспилотник оккупантов / Фото Нацгвардия

Важно – В Кремле понимают, что проигрывают войну, – Ермак: