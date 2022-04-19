Бей врага его же оружием

Ведь это один из тех пунктов, который был обязательным в методичке каждого российского пропагандиста, который должен был объяснять среднестатистическому жителю среднестатистического российского села в среднестатистической средней полосе РФ, с какой стати великая и могучая "вторая армия в мире" ворвалась в Украину?

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Ну, конечно, "денацификация" и демилитаризация Украины – вот основные цели, которые были поставлены перед этой "великой и могущественной" армией. Ну, на счет первого я уже об этом не буду говорить, не буду заострять на этом внимание, поскольку все акценты давным-давно расставлены, все точки над "и" тоже расставлены в этом вопросе. Фактически сейчас нацистская именно РФ – как политически, так и социально-общественно. Ну, и плюс морально (скорее даже безнравственно).

Но все же – что касается демилитаризации: казалось бы, что демилитаризировать Украину у РФ должно получиться лучше. Ведь в России очень много ракет, танков, БТРов, флот мощный и т.д., что дает ей возможности именно демилитаризировать Украину, которая опять-таки по показателям численности и технического оснащения армии уступала РФ и уступает до сих пор. Ну, и бюджет совсем другой – не десятки миллиардов долларов, как российский, выделяющийся на вооруженные силы РФ.

Но что-то пошло не так. И мы сейчас видим, что действительно происходит демилитаризация именно РФ. Например, хочу вам объявить свежие цифры по уничтоженной российской технике. Так, за 55 дней непосредственной войны против Украины российская армия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, более 5460 единиц техники.

Если конкретизировать, то, согласно данным Геншатаба, на 55-й день войны, а именно по состоянию на 19 апреля, было уничтожено:

802 танка:

2 063 бронетранспортера и других ББМ:

386 артиллерийских систем;

132 РСЗО;

67 ПВО;

169 самолетов;

150 вертолетов;

158 БПЛА;

1495 единиц автомобильной техники;

76 цистерн;

8 кораблей и катеров;

27 единиц специальной техники;

4 пусковые установки тактических ракетных комплексов и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Что касается документально подтвержденных данных, согласно фото- и видеофиксации, то на сегодняшний день их более 3 000. То есть фактически данные Генштаба ВСУ максимально соответствуют документально подтвержденным.

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А о чем это говорит? Это свидетельствует о том, что Генштабу ВСУ следует верить. Единственное что – подтверждение происходит с задержкой, фото-, видеоподтверждение в первую очередь. Это показали эти 55 дней: сообщения Генштаба подтверждаются по той или иной единице техники с задержкой примерно от нескольких дней до недели – полторы.

То есть фактически колоссальные потери на самом деле! 800 танков – только вдуматься! Хочу заметить, что РФ подготовила на сегодняшний день в трудоспособном состоянии более 2700 танков. Давайте просто прикинем: 800 танков и 2700. Это даже не 1/3 уничтоженного потенциала – это гораздо больше.

То есть что мы имеем сегодня по факту? По факту мы действительно имеем демилитаризацию РФ, уничтожение ее военной техники. Но самое главное то, что вся эта уничтожаемая техника – это безвозвратные потери, целиком и полностью. Начиная от танков и заканчивая банально БПЛА. Я объясню почему.

Все новое – хорошо забытое старое

К примеру, вы знали, что последние несколько лет РФ не выпускает новые танки? Так, ежегодно отчитывается Минобороны РФ о том, что в строй вступили новые танки. Например, Т-90 "Прорыв". Но вот в том-то и дело, что это не новые танки, это все модернизировано. РФ в течение нескольких последних лет, в частности, "Уралвагонзавод" занимаются исключительно модернизацией старого танкового парка: танков Т-77, Т-80 и Т-90.

Практически все танки, о которых сообщается, что они новейшие, это модернизированные. К примеру, Т-90А до уровня "Прорыв". Это модернизированный Т-72 до Т-72Б3 образца 2016 года. Это модернизированные Т-80 до Т-80БВМ. То есть, выделяемые деньги задумайтесь, на новые танки осваивались с помощью модернизации старых. Конечно, модернизировать старый танк гораздо дешевле, чем создать новый. Это рациональный подход, я согласен. Но дело не в рационализме, дело не в экономии, а дело в коррупции. Деньги, выделяемые на новые танки, просто пилились и за новые выдавались модернизированные. Но это только вершина айсберга.

Западная блокада

Почему я говорю о том, что демилитаризация России, которая сейчас происходит в Украине, – это фактически неповоротные потери для российской армии? Ну, например, всем прекрасно известен такой автомобиль, как КАМАЗ, достаточно универсальный и используемый, в том числе и военными. Но знали ли вы, что сейчас фактически каждый уничтоженный КАМАЗ в Украине – это для России безвозвратная потеря? Каждый российский поврежденный КАМАЗ – это для России также безвозвратная потеря. Он не подлежит восстановлению, поскольку практически 80% начинки КАМАЗа, от силовой установки и заканчивая подшипниками – это иностранные комплектующие.

РФ сейчас не может производить КАМАЗы. Производство на заводе КАМАЗ, а это 35 тысяч сотрудников, остановлено. Потому что нет запчастей, не из чего собирать КАМАЗы. На сегодняшний день ремонтировать и обслуживать КАМАЗы тоже практически невозможно, только на каких-то базовых простейших операциях.

Аналогично происходит и с бронеавтомобилями "Рысь", которые фактически являются IVECO. Или, к примеру, известный "Тигр", который в большом количестве затрофеили наши украинские защитники. Дело в том, что у "Тигра" также есть в своем составе большое количество иностранных комплектующих. Расхваленный двигатель ГАЗ-562 – это лицензионный Stayer, но гораздо чаще используется Cummins b-180, который намного лучше российских аналогов. То есть, расхваленные российские бронеавтомобили оказываются совершенно не у дел.

Я упоминал о беспилотниках. Обратите внимание, что расхваленные российские беспилотники более чем на 90% состоят из иностранных комплектующих. К примеру, в одном из самых популярных в вооруженных силах РФ БПЛА "Орлан-10" установлен японский двигатель Saito. Стартер, генератор – BTN 78029, это американская Texas Instruments Inc., равно как и датчики давления от Freescale Semiconductor и компас HMC 6352 от Honeywell. Передатчик 3110 от немецкой Minicam. Так же, как и ресивер DP 1205 – C 915 также от немецкой UniLink. Вот вам "Орлан-10", потеря которого безвозвратна на сегодняшний день.

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Россия не способна производить "Орлан-10", им не хватает имеющихся в загашнике комплектующих. Вот чего у них хватает, так это бутылок, из которых производились эти беспилотники, российского производства. Хотя, как мне известно, для пластика тоже использовались иностранные химические элементы. Что еще сказать, если у них даже белая бумага из иностранных химических реагентов производится?

Кроме того, также хочу напомнить, что в Орлан-10 используется американский модуль передачи телеметрии от Microchip, франко-итальянский полетный контроллер от STMicroelectronics и приемник ГЛОНАСС JPS QZSS от швейцарской компании U-blocks LEA-6N. Что это выходит? Даже приемник, работающий по ГЛОНАСС – от швейцарской компании. Просто замечательно!

Вечный покой "Адмирала Кузнецова"

Еще один интересный момент: военная техника, уничтожаемая в Украине, которую можно назвать своеобразной демилитаризацией российской армии, это еще не все. Самое интересное, что достаточно значительный пласт производства на территории РФ, даже ремонта определенного рода объектов военной инфраструктуры уже невозможны.

К примеру, все прекрасно знают о таком замечательном авианесущем крейсере, как "Адмирал Кузнецов", который на сегодняшний день является флагманом российского флота. Но при этом этот флагман уже достаточно давно находится на ремонте. Так вот, похоже он из этого ремонта действительно, как я всегда прогнозировал, уже не выйдет.

Почему? Ну давайте посмотрим, с помощью чего его ремонтируют. К примеру, в России "Адмирал Кузнецов", который сейчас проходит ремонт, срочно нуждается в замене установок по очистке сточных вод. На помощь российскому авианесущему крейсеру в этом вопросе пришла итальянская компания Technomar, готовая поставлять для нужд ВМФ установку очистки сточных вод Ecomar.

Начали действовать санкции, и практически эти поставки сорвались. Если эти установки не будут работать или будут, но неэффективно, то судну или военному кораблю, согласно конвенции MARPOL 73/78, будет запрещено выходить в международные воды. Вот, казалось бы, мелочь, а приятно.

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Скажу больше – "Адмирал Кузнецов" ремонтировался при поддержке иностранных компаний вдоль и поперек. Более того, даже для покраски использовались бы норвежские материалы. За покраску крейсера "Адмирал Кузнецов" должна была быть ответственная норвежская фирма Jotun Paints, которая должна была поставить более 45 000 литров лакокрасочных материалов. Даже за краску отвечала зарубежная компания!

Самоуничтожение оккупантов

То есть, в нынешних санкционных условиях невозможно проводить ремонты, невозможно создавать новую технику, даже ракеты, которыми обстреливают сейчас территорию Украины, – это неповоротные, некомпенсированные потери РФ. Почему? Потому что фактически вся начинка ОТРК "Искандер", ракет 9М723, 9М728, крылатых ракет "Калибр" (вся электронная начинка – микросхемы) имеют иностранные элементы. Фактически каждая выпущенная по территории Украины ракета – это безвозвратная для России потеря.

И когда говорят, что в какой-то момент у нее закончатся ракеты – да, это действительно так. Но у нее, конечно же, советские запасы. Те же Б800 или Х29, которые, как мы видим, все чаще применяются по нашей территории. Нам от этого, конечно, не легче. Но, с другой стороны, с каждым днем ​​Россия ослабевает. И она не сможет стать сильнее, она не сможет компенсировать эти потери. В то время как Украина свои потери компенсирует.

В первую очередь за счет русской армии. Поскольку, напомним, сейчас Украина затрофеила, свыше 1 120 единиц российской техники! В ВСУ более 1120 единиц трофейной российской техники. И, кроме прочего, международное сообщество нам тоже помогает в борьбе против страны-оккупанта. И помогает достаточно активно – с каждым днем ​​эта активность увеличивается и наращивается.

Поэтому мы можем ремонтировать российские КАМАЗы у себя, мы можем ремонтировать российские "Тигры" и "Рыси". А Россия этого уже не может. Так вот вопрос – а кто кого на самом деле в этой войне демилитаризирует? Слава Нации!

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