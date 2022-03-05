"Да, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилотов взят в плен", – сообщили в ВМС ВС Украины.

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Важная деталь: сбитый самолет вылетел в свой последний полет с захваченного в 2014 году аэродрома в городе Саки (Новофедоровка).

Русская орда уже не первый день обстреливает город Очаков, совершая, в том числе, авианалеты.

Заметим, согласно утренним данным Генштаба ВСУ, за 9 дней войны наша ПВО уничтожила почти 80 единиц вражеской авиации. А 5 марта украинские герои продолжают собирать урожай в небе – сбили сразу три вражеских вертолета над Николаевом.

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