"Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взято у полон", – повідомили у ВМС ЗС України.

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Важлива деталь: збитий літак вилетів у свій "останній" політ із захопленого у 2014 році аеродрому у місті Саки (Новофедорівка).

Російська орда вже не перший день обсрілює місто Очаків, здійснюючи в тому числі авіанальоти.

Зауважимо, згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, за 9 днів війни наша ППО знищила майже 80 одиниць ворожої авіації. А 5 березня українські герої продовжують збирати врожай у небі – збили одразу три ворожі вертольоти над Миколаєвом.

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