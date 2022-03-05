Зокрема учора, 4 березня, ворог втратив 3 штурмовики Су-25. Два із низ підбили над Чернігівщиною, а ще один над Волновахою.

Зверніть увагу Через 9 днів війни більша частина Повітряних сил України досі боєздатні, – Пентагон

Також українська ППО за минулу добу знищила 3 ворожі літаки. Таким чином втрати ворога зараз становлять 39 літаків та 40 гелікоптерів.

До початку війни Росія зосередила біля наших кордонів близько 700 одиниць авіації – майже 450 літаків та 250 вертольотів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!