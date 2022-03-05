Про це розповів командувач Військово-Морських Сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.
До теми Українські військові збили три ворожих вертольоти над Миколаєвом
За його словами, це є справжнім прикладом професіоналізму, мужності та героїзму українських військових, а також ще одним впевненим кроком до перемоги.
На Миколаївщині наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили 4 гвинтокрили противника. При цьому один з морпіхів збив одразу 3 одиниці,
– наголосив Неїжпапа.
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