По словам мэра, россиянам не удается поставить нас на колени. А наши военные действуют героически, сообщает 24 канал.
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Ситуация, к сожалению, сложная и напряженная. Российская армия атаковала наш город после 4 часов утра. Нанесли ракетные удары, из-за чего повредили жилой дом. Город обороняется, сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы,
– говорит Кличко.
По его словам, ВСУ обезвреживают диверсионные группы российских военных.
"К сожалению, некоторые из них проникли в столицу и враг хочет поставить на колени город и нас с вами уничтожить. Все, кто может оборонять город, должен приобщаться и помогать нашим воинам. ВСУ сегодня демонстрируют героизм и самопожертвование ради нас с вами. Ради нашего государства украинская армия держит оборону вокруг Киева", – сказал мэр.