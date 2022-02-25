По словам мэра, россиянам не удается поставить нас на колени. А наши военные действуют героически, сообщает 24 канал.

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Ситуация, к сожалению, сложная и напряженная. Российская армия атаковала наш город после 4 часов утра. Нанесли ракетные удары, из-за чего повредили жилой дом. Город обороняется, сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы,

– говорит Кличко.

По его словам, ВСУ обезвреживают диверсионные группы российских военных.

"К сожалению, некоторые из них проникли в столицу и враг хочет поставить на колени город и нас с вами уничтожить. Все, кто может оборонять город, должен приобщаться и помогать нашим воинам. ВСУ сегодня демонстрируют героизм и самопожертвование ради нас с вами. Ради нашего государства украинская армия держит оборону вокруг Киева", – сказал мэр.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!