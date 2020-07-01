Военные ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения боевиков. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого ликвидировали ее точным выстрелом из ракеты.

Украинские защитники уничтожили вражескую стоимостную систему видеонаблюдения, сообщили в фейсбуке 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого.

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Система позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным. А также осуществлять сопровождение разведчиков, которые в последнее время активизировались по Светлодарской дуге.

Из опубликованного видео заметно, что украинские бойцы ликвидировали систему видеонаблюдения точным выстрелом из противотанковой управляемой ракеты.

Украинские бойцы уничтожили систему видеонаблюдения боевиков: смотрите видео

Что известно о 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила? Военное соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Базируется в Яворове, что на Львовщине. Находится в составе оперативного командования "Запад".

Что такое Светлодарская дуга? Линия обороны, на которую в начале 2015 года отошли из Дебальцево силы АТО. Город Светлодарск, расположенный к северу от Светлодарского водохранилища, имеет стратегическое значение: к северу от "дуги", на подконтрольной Украине территории, расположена Углегорская ТЭС, к югу – город Дебальцево.

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