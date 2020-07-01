Українські військові знищили систему відеоспостереження бойовиків: захопливе відео
Військові ЗСУ знищили систему відеоспостереження бойовиків. Бійці 24-ої окремої механізованої бригади імені Данила Галицького ліквідували її точним пострілом з ракети.
Українські захисники знищили ворожу вартісну систему відеоспостереження, повідомили у фейсбуці 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького.
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Система дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українських військових. А також здійснювати супровід розвідувальників, які останнім часом активізувались по Світлодарській дузі.
З опублікованого відео помітно, що українські бійці ліквідували систему відеоспостереження точним пострілом з протитанкової керованої ракети.
Українські бійці знищили систему відеоспостереження бойовиків: дивіться відео
Що відомо про 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила?Військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Базується в Яворові, що на Львівщині. Перебуває у складі оперативного командування "Захід".
Що таке Світлодарська дуга?Лінія оборони, на яку на початку 2015 року відійшли з Дебальцевого сили АТО. Місто Світлодарськ, розташоване на північ від Світлодарського водосховища, має стратегічне значення: на північ від "дуги", на підконтрольній Україні території, розташована Вуглегірська ТЕС, на південь – місто Дебальцеве.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу