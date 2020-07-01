Військові ЗСУ знищили систему відеоспостереження бойовиків. Бійці 24-ої окремої механізованої бригади імені Данила Галицького ліквідували її точним пострілом з ракети.

Українські захисники знищили ворожу вартісну систему відеоспостереження, повідомили у фейсбуці 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького.

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Система дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українських військових. А також здійснювати супровід розвідувальників, які останнім часом активізувались по Світлодарській дузі.

З опублікованого відео помітно, що українські бійці ліквідували систему відеоспостереження точним пострілом з протитанкової керованої ракети.

Українські бійці знищили систему відеоспостереження бойовиків: дивіться відео

Що відомо про 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила? Військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Базується в Яворові, що на Львівщині. Перебуває у складі оперативного командування "Захід".

Що таке Світлодарська дуга? Лінія оборони, на яку на початку 2015 року відійшли з Дебальцевого сили АТО. Місто Світлодарськ, розташоване на північ від Світлодарського водосховища, має стратегічне значення: на північ від "дуги", на підконтрольній Україні території, розташована Вуглегірська ТЕС, на південь – місто Дебальцеве.