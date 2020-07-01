Ватажок проросійської банди "Восток" на Донбасі Ходаковський допоміг українським військовим знищити бойову точку окупантів. В результаті необдуманого вчинку "Скіфа" 4 бойовиків загинули ще троє травмовані.

Завдяки даним від "Скіфа"-Ходаковського військові вщент розбили вогневу позицію сепаратистів. Відповідне відео оприлюднила бойова група К-2, що входить до складу 54-ї бригади ЗСУ, на своїй фейсбук-сторінці та на ютуб-каналі.

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54 ОМбр дякує товаришу "Саші-Ходаку" за якісну фото і відео фіксацію з геолокацією позицій батальйона "Восток". Після твого виступу ми побачили наші помилки в роботі все швидко виправили,

– зіронізували бійці у відео.

Українські захисники зазначають: почали обстріл тоді, коли бойовики вчергове накрили вогнем зі своїх точок. Саме тоді їм полетіла "отвєточка", як пишуть військові, у належно підсвічену позицію.

54 бригада знищила позиції бойовиків Ходаковського – потужний удар на відео

Втрати ворога

Вогневим ударом була повністю знищено позиція, ліквідовано 4 бойовиків і поранено 3-ох. Окрім людських втрат, в окупантів помешало зброї: знищений склад боєприпасів, великокаліберний кулемет і низку автоматів.

Що цьому передувало

Ходаковський опублікував на своєму телеграм-каналі фото про те, що на одну з позицій "Востока" напали. Бійці бойової групи к-2 зазначають: сепаратист зманіпулював, адже збрехав про калібр зброї і про "установку не відкривати вогонь у відповідь".



Ходаковський бідкається на українських військових / Скриншот з його телеграм-каналу

Окрім того, він знімав відео і зазначав геолокацію, а також дав про ситуацію інтерв'ю. Тоді українські військові за допомогою майстерної розвідки дізналися точніші дані і завдали удари.