Проросійські бойовики затримали двічі полоненого українського патріота Григорія Сінченка. Наприкінці травня він втік з підвалу, де спецслужби так званої "ДНР" піддавали його тортурам.

Представники так званої "ДНР" затримали двічі полоненого

Уже втретє бойовики затримали Григорія Сінченка 29 червня, заявила мама патріота Тетяна Гулевська, пише "Укрінформ".

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Мені написав адвокат, що Гришу спіймали через місяць і тиждень після втечі,

– зазначила мати.

Вона розповіла, що під час полону її сина дуже катували. На фото, яке показувало місцеве телебачення так званої "ДНР" на обличчі Григорія було видно сліди опіків. Жінка боїться за життя Григорія.

Бойовики шукали хлопця

"Представники "МВД", які приїжджали до моєї мами, що живе в Донецьку, попереджали, що волі Григорію не бачити, як і життя", – додала мати.

За словами Тетяни Гулевської, понад тиждень тому спецслужби "ДНР" арештували її дочку. Хотіли, що вона розповіла, де ховається брат. А після затримання Григорія дівчину відпустили.

Жінка підозрює, що її сина здали ті, кого він просив про допомогу.

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