Пророссийские боевики задержали дважды плененного украинского патриота Григория Синченко. В конце мая он сбежал из подвала, где спецслужбы так называемой "ДНР" подвергали его пыткам.

Представители так называемой "ДНР" задержали дважды плененного

Уже в третий раз боевики задержали Григория Синченко 29 июня, заявила мама патриота Татьяна Гулевская, пишет "Укринформ".

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Мне написал адвокат, Гришу поймали через месяц и неделю после бегства,

– отметила мать.

Она рассказала, что во время плена ее сына очень пытали. На фото, которое показывало местное телевидение так называемой "ДНР" на лице Григория были видны следы ожогов. Женщина боится за жизнь Григория.

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"Представители "МВД", которые приезжали к моей маме, живущей в Донецке, предупреждали, что свободы Григорию не видать, как и жизни", – добавила мать.

По словам Татьяны Гулевской, более недели назад спецслужбы "ДНР" арестовали ее дочь. Хотели, что она рассказала, где скрывается брат. А после задержания Григория девушку отпустили.

Женщина подозревает, что ее сына сдали те, кого он просил о помощи.

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