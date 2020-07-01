Главарь пророссийской банды "Восток" на Донбассе Ходаковский помог украинским военным уничтожить боевую точку оккупантов. В результате необдуманного поступка "Скифа" 4 боевиков погибли еще трое травмированы.

Благодаря данным от "Скифа"-Ходаковского военные разбили огневую позицию сепаратистов. Соответствующее видео обнародовала боевая группа К-2, которая входит в состав 54-й бригады ВСУ, на своей странице в фейсбук и на ютуб-канале.

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54 ОМбр благодарит товарища "Сашу-Ходака" за качественную фото- и видео фиксацию с геолокацией позиций батальйона "Восток". После твоего выступления мы увидели наши ошибки в работе все быстро исправили,

– сыронизировали бойцы в видео.

Украинские защитники отмечают: начали обстрел тогда, когда боевики в очередной раз накрыли огнем из своих точек. Именно тогда им полетела "ответочка", как пишут военные, в должным образом подсвеченную позицию.

54 бригада уничтожила позиции боевиков Ходаковского – мощный удар на видео

Потери врага

Огневым ударом была полностью уничтожена позиция, ликвидированы 4 боевика и ранены 3. Кроме человеческих потерь у оккупантов стало меньше оружия: уничтожен склад боеприпасов, крупнокалиберный пулемет и ряд автоматов.

Что этому предшествовало

Ходаковский опубликовал на своем телеграмм-канале фото о том, что на одну из позиций "Востока" напали. Бойцы боевой группы к-2 отмечают: сепаратист сманипулировал, ведь солгал о калибре оружия и о "установке не открывать огонь в ответ".



Ходаковский жалуется на украинских военных / Скриншот с его телеграмм-канала

Кроме того, он снимал видео и отмечал геолокацию, а также дал о ситуации интервью. Тогда украинские военные с помощью искусной разведки узнали более точные данные и нанесли удары.