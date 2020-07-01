Предатель Ходаковский выложил геолокацию точки боевиков: ВСУ ее мастерски уничтожили – видео
Главарь пророссийской банды "Восток" на Донбассе Ходаковский помог украинским военным уничтожить боевую точку оккупантов. В результате необдуманного поступка "Скифа" 4 боевиков погибли еще трое травмированы.
Благодаря данным от "Скифа"-Ходаковского военные разбили огневую позицию сепаратистов. Соответствующее видео обнародовала боевая группа К-2, которая входит в состав 54-й бригады ВСУ, на своей странице в фейсбук и на ютуб-канале.
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54 ОМбр благодарит товарища "Сашу-Ходака" за качественную фото- и видео фиксацию с геолокацией позиций батальйона "Восток". После твоего выступления мы увидели наши ошибки в работе все быстро исправили,
– сыронизировали бойцы в видео.
Украинские защитники отмечают: начали обстрел тогда, когда боевики в очередной раз накрыли огнем из своих точек. Именно тогда им полетела "ответочка", как пишут военные, в должным образом подсвеченную позицию.
54 бригада уничтожила позиции боевиков Ходаковского – мощный удар на видео
Потери врага
Огневым ударом была полностью уничтожена позиция, ликвидированы 4 боевика и ранены 3. Кроме человеческих потерь у оккупантов стало меньше оружия: уничтожен склад боеприпасов, крупнокалиберный пулемет и ряд автоматов.
Что этому предшествовало
Ходаковский опубликовал на своем телеграмм-канале фото о том, что на одну из позиций "Востока" напали. Бойцы боевой группы к-2 отмечают: сепаратист сманипулировал, ведь солгал о калибре оружия и о "установке не открывать огонь в ответ".
Ходаковский жалуется на украинских военных / Скриншот с его телеграмм-канала
Кроме того, он снимал видео и отмечал геолокацию, а также дал о ситуации интервью. Тогда украинские военные с помощью искусной разведки узнали более точные данные и нанесли удары.
Что известно об Александре Ходаковском?
Он – сепаратист, антимайдановец и бывший командир спецподразделения "Альфа" в Донецкой области. Провозгласил себя главой "Службы безопасности" так называемой ДНР, руководитель так называемых "патриотических сил Донбасса". В мае 2014 создал и возглавил террористическое вооруженное формирование так называемой "ДНР" – батальон "Восток".
Имеет псевдо "Скиф". Ходаковский неоднократно обвинялся боевиками так называемой ДНР в "подрывной деятельности в пользу Украины".