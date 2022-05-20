Наши защитники и защитницы успешно отразили атаку врага. Кроме того, украинские военные с помощью артиллерии уничтожили боеприпасы оккупантов.

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Потери оккупантов на Востоке

За сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:

около 80 человек по личному составу;

1 танк;

2 боевые бронированные машины;

1 бронетранспортер (МТЛБ);

1 артиллерийскую систему;

1 миномет;

1 АТТ;

4 вражеских беспилотника.

Суммарные потери врага

С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили около 28 700 российских оккупантов. Уничтоженную технику в Генштабе вооруженных сил считают тысячами. Однако только за последние сутки наши воины ликвидировали:

около 200 оккупантов;

9 танков;

27 боевых бронированных машин;

1 артиллерийскую систему;

1 реактивную систему залпового огня;

1 самолет;

1 вертолет;

5 беспилотников;

5 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим.

С суммарными потерями врага по состоянию на 86-й день полномасштабной войны вы можете ознакомиться здесь.

Какая ситуация на Востоке

На Харьковском направлении российские оккупанты стремятся удержать те позиции, на которых они сейчас находятся. Но несмотря на это, они надеются на восстановление предыдущих позиций, поэтому предпринимают попытки контрнаступления. Захватчики активно ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Донецком направлении оккупанты проводят наступательные действия для улучшения своего тактического положения. Стреляют из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации. Кроме того, российские оккупанты пытаются идти в наступление на Северодонецком, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Все эти действия оккупанты сопровождаются обстрелами гражданской инфраструктуры, из-за чего страдает мирное население. Больше о ситуации на фронте по состоянию на 86-й день полномасштабной войны России против Украины читайте здесь.

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