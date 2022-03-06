В ООС сообщили об упорных боях на Луганском направлении. Также вблизи Северодонецка врагу не дают подойти к городу.
К теме Киевский КОРД снял на видео бой, в котором уничтожил два вражеских танка
6 марта воины Объединенных сил отправили гореть в аду:
- 40 российских захватчиков;
- уничтожили 8 вражеских БМП;
- 1 МТЛБ;
- Урал,
- внедорожник;
- большое количество артиллерийских систем.
Разбитая техника врага / Фото ООС
Разбитая техника врага / Фото ООС
Разбитая техника врага / Фото ООС
Разбитая техника врага / Фото ООС
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