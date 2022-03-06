В ООС повідомили про запеклі бої на Луганському напрямку. Також поблизу Сєвєродонецька ворогу не дають підійти до міста.
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6-го березня воїни Об'єднаних сил відправили горіти у пеклі:
- 40 російських загарбників;
- знищили 8 ворожих БМП;
- 1 МТЛБ;
- Урал,
- позашляховик;
- чималу кількість артилерійських систем.
Розбита техніка ворога / Фото ООС
Розбита техніка ворога / Фото ООС
Розбита техніка ворога / Фото ООС
Розбита техніка ворога / Фото ООС
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