Эффектное видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в службе связей с общественностью 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Важно Здесь было абсолютно все, эта война – не игрушка, – как живут бойцы 128-й бригады на передовой
Бойцы 59-й бригады пообещали непременно продолжить радовать украинцев новыми достижениями на фронте.
"Зло феерически наказано. Оператору – "Оскара", – отметили в службе связей.
Уничтожение вражеской техники: смотрите видео
Как ВСУ уничтожают вражескую технику
- Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 3 вражеские ракеты. Атаковали также и тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".
- На Востоке оккупанты потеряли БМП, миномет и еще 28 своих бойцов. По меньшей мере 4 единицы вражеской техники превратились в металлолом.
- 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ установила военный рекорд. Только за 2 дня они уничтожили более 70 единиц вражеской техники.
Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ
- На Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях.
- На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу. Группировки россиян готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении.
- На Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
- На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и на Южнобугском направлении.
- На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.
Интересно – Техника пылает, а оккупанты испуганно разбегаются: смотрите видео