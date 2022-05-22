Эффектное видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в службе связей с общественностью 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Важно Здесь было абсолютно все, эта война – не игрушка, – как живут бойцы 128-й бригады на передовой

Бойцы 59-й бригады пообещали непременно продолжить радовать украинцев новыми достижениями на фронте.

"Зло феерически наказано. Оператору – "Оскара", – отметили в службе связей.

Уничтожение вражеской техники: смотрите видео

Как ВСУ уничтожают вражескую технику

Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ

  • На Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях.
  • На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу. Группировки россиян готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении.
  • На Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
  • На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и на Южнобугском направлении.
  • На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Интересно – Техника пылает, а оккупанты испуганно разбегаются: смотрите видео