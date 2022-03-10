Российские оккупанты продолжают нести потери, но упорно продолжают наступление и обстрел мирных городов. Провалив все свои наступательные планы, они начали действовать как террористы и нацелились на мирное население.

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Минус два окупата из Анапы

Местные СМИ Анапы сообщили, что в Украине погибли два их жителя – майор, замначальника штаба разведки Андрей Бурлаков и сержант Владимир Олешко. Украинские герои ликвидировали их, когда они хотели захватить аэропорт в Херсоне. Впрочем, такой финал их ожидал при выполнении любой задачи на территории Украины.

Как и все российские оккупанты , зашедшие на территорию Украины, Бурлаков и Олешко получили посмертные награды. Примерить медаль армии-агрессора при жизни не удастся ни одному орку.

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