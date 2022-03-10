Вероятно, в России в дальнейшем может идти речь о смертной казни. Об этом в эфире 24 канала сказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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"У меня есть мысли, что это (выход из Совета Европы – 24 канал) может быть связано с тем, что они хотят вернуть смертную казнь – для того, чтобы всех держать в стойле и страхе", – отметил Жернаков.

В России нарушили "общественный договор"

По его словам, ранее в России был "общественный договор". Мол, вы не вмешиваетесь в дела государства, не интересуетесь политикой, а мы даем вам более или менее комфортное нефтяное теплое существование.

Однако этот договор сейчас нарушен. Ни о каких правах людей в России уже не говорится достаточно долго.

Напомним, что 10 марта Россия приняла решение выйти из Совета Европы, мол, якобы недружественное отношение стране Евросоюза и Организации Североатлантического договора.

Жернаков рассказал и о том, как Россия будет выплачивать Украине контрибуции: смотрите видео

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