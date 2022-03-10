Ймовірно, в Росії надалі може мовитися про смертну кару. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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"В мене є думки, що це (вихід з Ради Європи – 24 канал) може бути пов'язано із тим, що вони хочуть повернути смертну кару – для того, щоб всіх тримати у стійлі і страху", – наголосив Жернаков.

В Росії порушили "суспільний договір"

За його словами, раніше в Росії був "суспільний договір". Мовляв, ви не втручаєтесь у справи держави, не цікавитесь політикою, а ми даємо вам більш-менш комфортне нафтове тепле існування.

Однак цей договір зараз порушений. Про жодні права людей в Росії вже не мовиться досить довго.

Нагадаємо, що 10 березня Росія ухвалила рішення вийти з Ради Європи через, мовляв, нібито недружне ставлення країні Євросоюзу та Організації Північноатлантичного договору.

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